ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 March, 2021

يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة بشأن ليبيا، للاستماع إلى أول إحاطة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش حول تطورات الأوضاع بالبلد الأفريقي.

وقال طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، في تغريدة عبر تويتر، “إنه ستكون هناك جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، للاستماع إلى الإحاطة الأولى للمبعوث يان كوبيش، وعرض تقرير لجنة العقوبات وفريق الخبراء بشأن ليبيا”.

وأشار إلى أن جلسة مجلس الأمن ستتضمن عرض تقرير لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعني بليبيا.

وأكد السني، في تغريدة أخرى أنه عقد لقاء وصفه بـ”المثمر” مع المبعوث الأممي لدى ليبيا، قبل إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى آخر مستجدات المسار السياسي والأمني.

من جانبه، دعا كوبيش، القادة في ليبيا بـ”التحلي بالإرادة” لتنفيذ خارطة الطريق، مؤكدًا حاجتهم إلى “دعم متواصل” من مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي.

وأكد كوبيش خلال جلسة خصصها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في ليبيا، إن البعثة الأممية تدعم الأولويات التي اختيرت من أجلها السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ومنها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الأمن الدولي، بيانا بشأن ضرورة الإسراع في إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، بعد التصريحات الأميركية والفرنسية الأخيرة التي طالبت بـ”خروج فوري وبلا تأخير” لتلك العناصر.