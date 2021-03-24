إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تبحث الميزانيات المطلوبة والوضع الوبائي في مناطق العمليات

ناقش مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خلال اجتماع بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي، الميزانيات التي يحتاجها القطاع لتنفيذ المشاريع الهامة للعام الحالي، إلى جانب تقييم الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا بمناطق العمليات، والطرق الأنسب للوقاية.

وتطرق الاجتماع الذي حضره لفيف من ذوي الاختصاص، إلى إمكانية توفير اللقاحات المضادة للفيروس لمستخدمي قطاع النفط، مع التشديد على توفير كافة مستلزمات الوقاية والاختبارات السريعة للكشف عن الإصابة بالفيروس في جميع المواقع النفطية التابعة لشركات المؤسسة.

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