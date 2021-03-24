«حراك 24 سبتمبر»: لن نتنازل عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها

طالب حراك من أجل 24 سبتمبر، بإقرار قاعدة دستورية للإنتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وقال في بيان: “في الوقت الذي نعلن عن بدأ حراكنا الميداني في مدن ليبيا المختلفة، نؤكد أن كل يوم 24 من الشهر هو موعد للتأكيد على حقنا في استرداد الشرعية الوطنية وإنهاء حالة الجزر المعزولة، ونؤكد أن هذا الحراك لا يرتبط بأي تيارات أو أيدلوجيات أو أشخاص بل هو حراك مدني وسلمي في ربوع ليبيا ويقوده شباب ليبيا المؤمنون بالسلام والمدافعون عن قيم الوحدة والمدنية والمسار الديمقراطي”.

أضاف “الحراك” في بيان: “نرفض بشكل التام لمحاولات تعطيل الخطة التمهيدية الشاملة باختلاق الذرائع وفي مقدمتها محاولة إقحام الإستفتاء على الدستور في الإستحقاق الإنتخابي، ونحث المفوضية العليا للإنتخابات للبدء الفوري على إلغاء السجلات الإنتخابية السابقة ، والبدء في إعادة تسجيل الناخبين وفق آلية جديدة تعتمد البطاقة التعريفية كإجراء مكمل ، وندعوها لتخفيض عدد محطات الإقتراع الأفقية”.

وحمل “الحراك” بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية تعطيل المسار القانوني المتعلق بإقرار القاعدة الدستورية، وقال: “نلفت عناية أعضاء مجلس النواب الليبي بأنهم قد تجاوزوا مددهم القانونية وندعوا رئاسة مجلس النواب لإدراج مناقشة القاعدة الدستورية في جلسات مجلس النواب الليبي القادمة وأن تكون منقولة على الهواء وفقا للمادة 10 من التعديل السابع للإعلان الدستوري، ولن نتنازل عن حقنا الطبيعي في المطالبة بإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وعلى مجلس النواب الليبي أن يعجل في تنفيذ الخارطة المطلوبة منه وفي أقرب الآجال”.