المندوب الفرنسي يؤكد التزام بلاده بـ«دعم السلام» في ليبيا

دعا المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، مؤكد التزام بلاده بدعم السلام في ليبيا.

وقال المندوب الفرنسي في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للوضع في ليبيا، إن ليبيا شهدت أخيرًا «تقدمًا هائلًا» لكن بعد عشر سنوات من القتال والنزاع، مرحبًا بالدعم الدولي للسلطة التنفيذية الجديدة.

وشدد على ضرورة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، معتبرًا تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن الالتزام بحظر الأسلحة ووقف إطلاق النار في ليبيا «يدعو إلى الانشغال».

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