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رئيس المجلس الرئاسي: على الحكومة الإنطلاق نحو حل كافة مشاكل المواطن الليبي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

توجه رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي ونائبه موسي الكوني فور وصولهم من الزيارة الرسمية لدولة فرنسا للمشاركة في الاجتماع العادي الأول لعام 2021 م لحكومة الوحدة الوطنية بديوان الرئاسة بمدينة طرابلس اليوم الأربعاء 24-3-2021.

الرئيس أكد خلال كلمته في الاجتماع  أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح وذلك من أجل توحيد كافة المؤسسات في الدولة الليبية، مؤكداً على ضرورة أن تكون انطلاقة عمل الحكومة انطلاقة  قوية من أجل حل كافة المشاكل لتحسين الظروف المعيشية للمواطن الليبي الكريم.

بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، تهدف مشاركة الرئيس إلى دعم عمل حكومة الوحدة الوطنية ومساندتها في المهام المناطة بها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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