رئيس الوزراء الإيطالي يزور ليبيا في مطلع أبريل المقبل

ليبيا – أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أنه سيزور ليبيا في 6 أو 7 أبريل، مشددًا على أن موقف إيطاليا في ليبيا يتمثل في دعم الحكومة المؤقتة وضمان إجراء انتخابات في ديسمبر، واحترام وقف إطلاق النار.

دراجي وفي كلمة له أمام مجلس الشيوخ الإيطالي وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الأربعاء قال إن بلاده تدافع في ليبيا والبحر المتوسط عن مصالحها الوطنية وتعاونها الدولي في المجال الأمني مع شركائها الاستراتيجيين.

وأوضح أنه إذا كانت هناك مصالح متضاربة لا يجب أن يكون لدى إيطاليا شك في الدفاع عن مصالحها الوطنية ولا الخوف تجاه أي شريك.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية