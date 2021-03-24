موقع إفريقي: بعد عشر سنوات لدى ليبيا فرصة أخيرة للسلام

نشر موقع ” ذا كونفيرسيشن” ومقره جنوب إفريقيا تقريرا حول اخر مستجدات الأوضاع في ليبيا للصحفين بريان ماكوين، واستهل الكاتب تقريره بقول قبل عشر سنوات كانت منطقة حظر الطيران التابعة للأمم المتحدة فوق ليبيا بمثابة بداية لأحداث فبراير وحملة القصف الغربية.

وأضاف ماكوين لقد أمضيت الكثير من الحرب مع المقاتلين في مصراتة -ثالث أكبر مدينة في ليبيا- وأنا أدرس التمرد. توقف القتال بوفاة العقيد معمر القذافي حاكم ليبيا لمدة أربعة عقود.

ولسوء الحظ أفسح الأمل الطريق للاضطرابات حيث شاهد الليبيون الحكومات المتصارعة ومئات الجماعات المسلحة تقاتل على ثروات البلاد النفطية. وفشلت مبادرات السلام مرارًا وتكرارًا حتى وقت قريب.

وفي 16 مارس الذكرى العاشرة للربيع العربي وتدخل الناتو تولت حكومة توحد شرق وغرب ليبيا السلطة لأول مرة منذ عام 2014. وهذه الفرصة هي آخر وأفضل فرصة لليبيين للاستقرار والازدهار. هناك ثلاثة أسباب للأمل لكنها أسباب مقنعة أيضًا لليأس.

1- الانتصار العسكري مستحيل لكلا الجانبين

وفي أبريل 2019 هاجم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر العاصمة الليبية طرابلس. أراد أن يتولى زمام الأمور قبل أن يجتمع المؤتمر الوطني الليبي لإجراء انتخابات.

وفي ذلك الوقت كان يتمتع بميزة عسكرية مدعومًا من مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا وفرنسا ويمتلك طائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة متطورة. وكان حفتر على وشك الانتصار رغم جهود الجماعات المسلحة من طرابلس ومصراتة والزنتان لمنعه. كان ذلك حتى تدخلت تركيا قبل بضعة أشهر مما أدى إلى قلب مد القتال وإخلال التوازن العسكري في ليبيا.

وأرادت تركيا ضبط القوة الروسية والمصرية في المنطقة وتأمين حقوق التنقيب تحت البحر في البحر الأبيض المتوسط. كان تدخل تركيا حاسمًا مما أدى إلى تراجع ميليشيات حفتر والمرتزقة الروس.

وهذه الهزيمة غيرت السياسة الليبية بشكل جذري. أصبح من الواضح لحفتر وداعميه أنه لا يوجد في الوقت الحالي على الأقل حل عسكري للصراع الليبي. وحوّل هذا الجمود الحوار السياسي والعسكري للأمم المتحدة إلى مفاوضات فعلية على السلطة ومستقبل ليبيا.

2- الوباء: نقطة الانهيار لليبيين

الليبيون غاضبون من طبقتهم السياسية. من الصعب المبالغة في تقدير الجحيم الذي عاشه الليبيون خلال العقد الماضي ولم يؤد الوباء إلا إلى تفاقم الوضع.

وانهار نظام الرعاية الصحية في ليبيا خلال الثورة مما جعل الليبيين عرضة لفيروس كورونا، وخلال الصيف كان على العديد من العائلات الاختيار بين انتظار القصف أو تعريض أسرهم للفيروس إذا فروا.

وكانت ليبيا دولة ميسورة الحال قبل أحداث 2011. مع ستة ملايين شخص فقط واحتياطيات نفطية هائلة ، يجب أن تبدو ليبيا مثل قطر أو الإمارات العربية المتحدة ، وكلاهما دولتان ثريتان تتمتعان بمستويات معيشية عالية.

يعرف الليبيون هذا وقد سئموا. أثار هذا الغضب قلق القادة السياسيين في ليبيا من جميع جوانب الصراع، وكان الغضب الشعبي القوة الدافعة وراء التقدم السياسي الأخير غير المتوقع. حقيقة أن حفتر والقادة الآخرين يدعمون الحكومة الجديدة دليل آخر على الضغط من الليبيين العاديين بالنظر إلى أن هؤلاء القادة رفضوا التسوية حتى الآن.

3- القوى الإقليمية تسعى إلى الاستقرار في ليبيا

بعد مقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز في عام 2012 في بنغازي تخلى المجتمع الدولي عن ليبيا. قارن هذا الرد بالعزم الأوروبي والأمريكي في العراق وأفغانستان حيث بقي آلاف الدبلوماسيين على الرغم من العنف الشديد.

وملأت القوى الإقليمية الفراغ بعين على ثروة ليبيا. تراهن مصر وروسيا والإمارات على حفتر بتزويده بأنظمة أسلحة متطورة… لكن تدخل تركيا في عام 2019 غير ذلك.

الآن لكي يستفيد اللاعبون الإقليميون من ليبيا فهم بحاجة إلى حكومة عاملة تتحكم بشكل كامل في ثروتها النفطية. وتهتم تركيا أيضًا بنجاح المعاهدة البحرية التي وقعتها مع ليبيا قبل أيام قليلة من تدخلها مما يعزز استراتيجيتها الأوسع لشرق البحر الأبيض المتوسط.

وهنا يأتي السؤال ما الذي يجب أن يتم حتى تكون الأمور على ما يرام ؟

يجب أن تتدخل الولايات المتحدة وأوروبا

أسباب الأمل للأسف ليست وفيرة بما يكفي. كما يحتاج رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد دبيبة إلى فترة راحة قليلة. والأهم من ذلك أن أوروبا والولايات المتحدة بحاجة إلى التعجيل.

وتهتم أوروبا بالقيام بذلك لأن ليبيا هي طريق رئيسي للهجرة. من شأن دولة ليبية فاعلة أن تقطع شوطا طويلا لمنع آلاف الرجال والنساء والأطفال من الغرق قبالة الشواطئ الأوروبية كل عام.

نظرًا لأن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات الخارجية لمصر يجب عليها تشجيع المصريين على الضغط على حفتر لمواصلة دعم الحكومة الجديدة.

وأخيرًا يجب على المجتمع الدولي دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا بما في ذلك إنفاذ حظر الأسلحة الذي كان “غير فعال تمامًا”. وتعد ستيفاني ويليامز القائمة بأعمال ممثل الأمم المتحدة في ليبيا هي البطل المجهول للمفاوضات السياسية التي أدت إلى حكومة الوحدة الليبية الجديدة.

ومن خلال إنشاء منتدى حوار سياسي تدريجي وشامل استخدمت ويليامز الضغط العام لدفع السياسيين إلى التحرك. والأمل هو أن الممثل الجديد للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش لن يهدر هذا الزخم من خلال تجاهل المبادئ التي حققت النجاح: التواضع والشفافية ومركزية أصوات الليبيين.

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