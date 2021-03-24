نوفا: وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا يزورون طرابلس غداً الخميس

ليبيا – يتوجه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى العاصمة طرابلس غدًا الخميس مع نظيريه الألماني هيكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان؛ وذلك في إطار مهمة أوروبية تهدف إيطاليا من خلالها إلى تقديم نفسها كمحاور له أولوية لحكومة الوحدة الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب ما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية فلن يذهب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى ليبيا، حيث ينبغي أن يتوجه إلى طرابلس في الأسابيع المقبلة.

وأفادت أن جدول أعمال زيارة الغد ما زال في مرحلة الإعداد، وستكون هناك محادثات مع الدبيبة، وربما لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خارج طرابلس.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية