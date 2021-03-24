ليبيا
وزارة الداخلية تمنع بيع التجهيزات العسكرية و السلع الأمنية
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
24 March, 2021
وجهت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء تنبيهًا لأصحاب المحلات الخاصة التي تقوم ببيع التجهيزات العسكرية والسلع الأمنية.
و أهابت وزارة الداخلية وفي بيان لها اليوم الاربعاء ،بأصحاب المحال منع بيع التجهيزات العسكرية و السلع الأمنية، معتبرة أن هذا العمل مخالف للقانون ويعرض السلامة العامة للخطر.
وقالت الوزارة: إن بيع التجهيزات العسكرية والسلع الأمنية من صميم الاختصاص السيادي للسلطة التنفيذية للدولة، ولا يجوز للمحلات الخاصة أن تقوم بهكذا عمل، محذرةً من يخالف تعليماتها أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
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