ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

24 March, 2021

وجهت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء تنبيهًا لأصحاب المحلات الخاصة التي تقوم ببيع التجهيزات العسكرية والسلع الأمنية.

و أهابت وزارة الداخلية وفي بيان لها اليوم الاربعاء ،بأصحاب المحال منع بيع التجهيزات العسكرية و السلع الأمنية، معتبرة أن هذا العمل مخالف للقانون ويعرض السلامة العامة للخطر.

وقالت الوزارة: إن بيع التجهيزات العسكرية والسلع الأمنية من صميم الاختصاص السيادي للسلطة التنفيذية للدولة، ولا يجوز للمحلات الخاصة أن تقوم بهكذا عمل، محذرةً من يخالف تعليماتها أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.