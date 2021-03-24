منظمة الصحة العالمية: ارسلنا عينات لتأكيد من وجود متغيرات بفيروس كورونا في ليبيا

ليبيا – قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف إن المنظمة تساعد بإرسال عينات مختارة من مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، بغرض التعرف على التسلسل الجيني لتأكيد وجود متغيرات جديدة في ليبيا، بالتعاون مع أحد المختبرات المرجعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في الاتحاد الأوروبي.

هوف وفي تصريح نقله موقع قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الأربعاء أضافت: “نحن بانتظار النتائج التي ستساعدنا على مراقبة الوضع الوبائي للفيروسات المتحورة من مختلف السلالات”.

وتابعت قائلةً: “إن مكتب الصحة العالمية في ليبيا يتابع مع وزارة الصحة الجهود المتعلقة بتوفير تطعيم كوفيد-19 والتواصل مع مبادرة كوفاكس التي تهدف إلى تسريع إتاحة أدوات مكافحة الجائحة، عبر تعاون عالمي لتسريع عملية تطوير الاختبارات والعلاجات واللقاحات وإنتاجها وإتاحتها بشكل عادل”.

وأشارت إلى أن المنظمة تقدم الدعم للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، من ناحية تدريب مشرفي التطعيمات بالبلديات ومراقبة الآثار الجانبية للتطعيم واليقظة الدوائية وحملات التوعية الصحية حول تدابير الوقاية؛ بهدف رفع الوعى الصحي في المجتمع بالشراكة مع المنظمات الدولية الأخرى.

هوف لفتت إلى أن الصحة العالمية تساهم في تقديم الدعم التقني للجنة الوطنية الفنية الاستشارية الخاصة بالتطعميات فيما يخص تحديد الفئات المستهدفة والأولويات.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية