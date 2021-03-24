الخارجية الأمريكية : نعتزم بدء استئناف عملية فتح سفارتنا في ليبيا

أجابت نائبة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر، خلال مؤتمر صحفي عن سؤال لصحف قال خلاله:” الرئيس الفرنسي ماكرون قال إن فرنسا ستعيد فتح سفارتها في مدينة طرابلس في ليبيا، أعلم أن هذه الإدارة كانت تحاول تنسيق الخطوات مع حلفائها الغربيين، لذا أتساءل عما إذا كان لديكم أي خطط لاتخاذ خطوة مماثلة وإعادة فتح السفارة في طرابلس بدل أن تبقى في تونس. شكرا”.

وردت جالينا بورتر :” أود أن أذكر وأكرر بعض النقاط التي تحدثنا عنها بشأن سفارتنا في ليبيا سابقا. أكرر أن تاريخ السفارة في ليبيا، لقد تم تعليق عملياتنا هناك في العام 2014، ولكن لدينا سفير إلى ليبيا يعمل في سفارتنا في تونس، ولا شك في أنه يسافر إلى ليبيا بشكل دوري لحضور الاجتماعات ونعتزم بدء استئناف عملية فتح السفارة الأمريكية في ليبيا بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك، سنعلن عن أي معلومات جديدة بهذا الشأن عندما تتوفر وستكونون أول من يعلم”.