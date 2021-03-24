المنفي والكوني يشاركان في الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ونائبه موسي الكوني، اليوم الأربعاء، في الاجتماع العادي الأول للعام 2021 لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والذي عقد بديوان الرئاسة في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي أكد خلال كلمته في الاجتماع «أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح وذلك من أجل توحيد كافة المؤسسات في الدولة الليبية»، مؤكداً على ضرورة أن تكون انطلاقة عمل الحكومة انطلاقة قوية من أجل حل كافة المشاكل لتحسين الظروف المعيشية للمواطن الليبي الكريم».

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن مشاركة المنفي الاجتماع العادي الأول لمجلس الوزراء تهدف إلى دعم عمل حكومة الوحدة الوطنية ومساندتها في المهام المناطة بها.

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