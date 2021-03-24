المكسيك: ليبيات أصبحن في مناصب حكومية مهمة

يان كوبيتش :

– نشكر دول جوار ليبيا على تسهيل المشاورات بين الأطراف الليبية

– نؤيد الأولويات التي حددتها السلطة الجديدة

– ندعم الأولويات بما في ذلك نزع السلاح وتوحيد مؤسسات الدولة

– هناك دعم كبير وواسع لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر

– في حال عجز النواب في التوصل إلى أسس لانتخابات ديسمبر فإن الملتقى السياسي يعمل على خطوات بديلة

– على الحكومة توفير الميزانيات اللازمة للمفوضية

– هناك عناصر من داعش تواصل نشاطها في البلاد

– يجب العمل على دمج الجماعات المسلحة في المؤسسات الأمنية وتفكيك الميليشيات

– الدبيبة يعتمد على أعلى معايير المساءلة والكفاءة لمحاربة الفساد

– الجماعات المسلحة تعمل في ليبيا دون رادع ومستمرة في انتهاك حقوق الإنسان

– البعثة تحصل باستمرار على بلاغات لاختفاء قسري وقتل خارج القانون

سفيرة بريطانيا بمجلس الأمن:

– نرحب بوجود أول وزيرة خارجية في ليبيا

– عودة القوات الأجنبية والمرتزقة في خط سرت الجفرة خطوة إلى الوراء

– نرحب بتقرير الخبراء الذي يبين مدى انتهاكات حظر الأسلحة

– يجب على الدول إنهاء تدخلها في ليبيا وتقويض سيادتها

سفير فيتنام بمجلس الأمن:

– هناك تقدم محرز بالشقين السياسي والعسكري في ليبيا

– يجب أن نحافظ على الزخم الإيجابي في ليبيا

– ندعو للالتزام بمشاركة أكبر للمرأة في الحكومة الجديدة

– نناشد الأطراف المعنية باحترام وقف إطلاق النار وحظر الأسلحة المفروض على ليبيا

– لا بد من بذل المزيد من الجهود لتجاوز التحديات الاقتصادية في ليبيا

– أكثر من مليون ليبي يعانون من الحرب وجائحة كورونا

ممثلة إيرلندا بمجلس الأمن:

– لا بد من مشاركة سياسية أكبر للنساء في ليبيا

– نشجع الحكومة الليبية على تمكين المجتمع المدني من أداء دورة بشكل فعّال

– يجب تثبيت وقف إطلاق النار وسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

– نرحب برغبة الحكومة الليبية التفاعل مع بعثة تقصي الحقائق

– ندعو السلطات الليبية لنقل النساء المحتجزات إلى مراكز فيها حارسات

– للشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار

ممثل فرنسا بمجلس الأمن:

– أمامنا فرصة للوصول إلى سلام مستدام في ليبيا

– ينبغي الوصول إلى اتفاق شامل ليكون قاعدة دستورية لانتخابات ديسمبر

– نرحب بفتح الطرق لاسيما الطريق الساحلي

– من الضروري تفكيك المليشيات المسلحة وخروج المرتزقة

– يجب أن نضمن التوزيع العادل والمتساوي للثروات بين الليبيين والليبيات

ممثل إستونيا بمجلس الأمن:

– يجب أن تتوقف جميع شحنات الأسلحة إلى ليبيا

– نؤيد إنشاء آلية فعّالة تعمل مع مجلس الأمن لرصد وقف إطلاق النار

– وضع سيء للغاية يواجه المهاجرين في ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية