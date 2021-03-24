ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 March, 2021

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، في إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن التطورات السياسية هناك، إن الليبيين موحدين على ضرورة خروج القوات الأجنبية.

وأضاف كوبيش، أن حكومة الوحدة الوطنية معنية بتوفير الظروف، لإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا، ويجب دعم السلطات الانتقالية هناك لتحقيق الأهداف التي تلبي تطلعات الليبيين.

وأضاف كوبيتش في إحاطته أن حكومة الوحدة الوطنية معنية بتوفير الظروف لإنجاح المرحلة الانتقالية فى ليبيا.

وأكد أن الليبيين من كل الخلفيات والأطياف السياسية متمسكون بضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وأكد أنه لا يزال هناك قوات أجنبية في البلاد، تمثل خطورة أمنية حال بقائها في ليبيا.

وأشاد كوبيتش بدور شركاء ليبيا الدوليين الداعم للعملية السياسية، وخاصة الدول التي سهّلت مسارات المفاوضات.

وقال: “علينا أن نسعى لدعم السلطة التنفيذية الجديدة ومجلسي النواب والدولة لتعزيز مسار التسوية”.

و أشار كوبيتش أن إعادة فتح الطريق الساحلي لا تزال خطوة حاسمة لتحقيق مطرّد و مستدام في حالة التنفيذ التدريجي لاتفاق وقف إطلاق النار ،مشيرا إلى أنه تم احراز تقدم كبير في إخلاء الطريق الساحلي الذي يربط مصراتة بشرق ليبيا من المتفجرات و مخلفات الحرب بالتنسيق و الدعم الفني مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.