«المنقوش»: هناك فرق بين «المرتزقة الفاغنر» والقوات التركية الشرعية

قال يوسف المنقوش رئيس الأركان السابق للجيش الليبي، إن: “قيام مرتزقة فاغنر بعمل ساتر في منطقة صحراوية ممتدة وواسعة غير مجدٍ من الناحية العسكرية، لأنها وإن صممت لتعيق تقدم أي قوة فإنها لن تفعل، لكن أعتقد أن الغرض من هذه الأعمال غير التحصين من أجل سد القوات، وهذه التحصينات قد تجدي في المناطق الضيقة، والغاية انشاء ساتر ترابي فقط، وهذا العمل بمثابة خرق لاتفاق وقف اطلاق النار، ويبرهن على أن الفاغنر ليس في نيتهم الانسحاب رغم انقضاء مدة وجوب خروجهم من شهر ونصف” وفق قوله.

أضاف “المنقوش” في مداخلة مع قناة “trt التركية، أمس الثلاثاء: “هم ليسوا مرتزقة فقط، بل يمثلون دولة اسمها روسيا، والوجود التركي تم باتفاق دولي مع الحكومة الشرعية باعتراف الأمم المتحدة، وهناك فرق بين القوتين، والحكومة الروسية وخليفة حفتر هما المسئولان عن جلب الفاغنر إلى ليبيا إلى جانب من يمول وجودها، ولجنة 5+5 لن تستطيع القيام بمهامها مالم يتم انسحاب المرتزقة الفاغنر من الأماكن الحساسة التي يسيطرون عليها، وهم يمثلون تهديد فعلي لوقف إطلاق النار” على حد تعبيره.