المنفي واللافي يزوران القاهرة ومنها إلى تركيا

قالت مصادر لـ«بوابة الوسط» إن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي يتوجهان إلى القاهرة اليوم الأربعاء، في زيارة إلى مصر، ويتبعانها بزيارة تركيا.

وشارك المنفي واللافي في وقت سابق اليوم في الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وأجرى المنفي ونائبه موسى الكوني، أمس الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة فرنسية باريس التقيا خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون في أول جولة خارجية للمجلس الرئاسي الجديد منذ توليه السلطة.

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