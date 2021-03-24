«شوبار»: هناك إجماع دولي على ضرورة خروج القوات التركية من ليبيا باعتبارها «أجنبية»

قال محمد شوبار المتحدث باسم ما تعرف “مبادرة القوى الوطنية”، إن: “وجود المرتزقة الفاغنر يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، وما قامت به كثير من الدول على مدى 10 سنوات هو التدخل العسكري الذي دمر البنى التحتية وانتهك حقوق الإنسان، ويعبر عن عدم وجود إرادة وطنية لاتخاذ القرارات” وفق قوله.

أضاف “شوبار” في مداخلة مع قناة “trt” التركية مساء أمس: “الفاغنر انتهاك صارخ وواضح للقوانين الدولية والليبية حتى، وهذا الانتهاك تم مناقشته في مؤتمري برلين 1 و2، وأيضاً الاتفاق العسكري المبرم في أكتوبر الماضي الموقع من قبل اللجنة العسكرية المشتركة، وهناك في الغرب الليبي أيضاً المرتزقة الأتراك، وهناك إجماع اليوم فيما يتعلق بخروج كافة المرتزقة الأجانب من على التراب الليبي، والأفضل هو خروج كل هذه القوات وإبرام اتفاقيات تقاسم اقتصادي مشترك لإعادة إعمار البلاد مع هذه الدول” على حد قوله.

وتابع المتحدث باسم ما تعرف “مبادرة القوى الوطنية”، قائلاً: “خروج جميع المرتزقة الأجانب هو شأن دولي، وبعض الدول استخدمت هذه القوات لتأجيج الأوضاع وتأزميها في ليبيا، ويبنغي على الحكومة الجديدة مطالبة مجلس الأمن الدولى بإخراج كافة المرتزقة والقوان الأجانب” على حد تعبيره.