ممثل ليبيا بمجلس الأمن: الليبيون قادرون على مواجهة التحديات

يان كوبيتش :
– نشكر دول جوار ليبيا على تسهيل المشاورات بين الأطراف الليبية
– نؤيد الأولويات التي حددتها السلطة الجديدة
– ندعم الأولويات بما في ذلك نزع السلاح وتوحيد مؤسسات الدولة
– هناك دعم كبير وواسع لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر
– في حال عجز النواب في التوصل إلى أسس لانتخابات ديسمبر فإن الملتقى السياسي يعمل على خطوات بديلة
– على الحكومة توفير الميزانيات اللازمة للمفوضية
– هناك عناصر من داعش تواصل نشاطها في البلاد
– يجب العمل على دمج الجماعات المسلحة في المؤسسات الأمنية وتفكيك الميليشيات
– الدبيبة يعتمد على أعلى معايير المساءلة والكفاءة لمحاربة الفساد
– الجماعات المسلحة تعمل في ليبيا دون رادع ومستمرة في انتهاك حقوق الإنسان
– البعثة تحصل باستمرار على بلاغات لاختفاء قسري وقتل خارج القانون
سفيرة بريطانيا بمجلس الأمن:
– نرحب بوجود أول وزيرة خارجية في ليبيا
– عودة القوات الأجنبية والمرتزقة في خط سرت الجفرة خطوة إلى الوراء
– نرحب بتقرير الخبراء الذي يبين مدى انتهاكات حظر الأسلحة
– يجب على الدول إنهاء تدخلها في ليبيا وتقويض سيادتها
سفير فيتنام بمجلس الأمن:
– هناك تقدم محرز بالشقين السياسي والعسكري في ليبيا
– يجب أن نحافظ على الزخم الإيجابي في ليبيا
– ندعو للالتزام بمشاركة أكبر للمرأة في الحكومة الجديدة
– نناشد الأطراف المعنية باحترام وقف إطلاق النار وحظر الأسلحة المفروض على ليبيا
– لا بد من بذل المزيد من الجهود لتجاوز التحديات الاقتصادية في ليبيا
– أكثر من مليون ليبي يعانون من الحرب وجائحة كورونا
ممثلة إيرلندا بمجلس الأمن:
– لا بد من مشاركة سياسية أكبر للنساء في ليبيا
– نشجع الحكومة الليبية على تمكين المجتمع المدني من أداء دورة بشكل فعّال
– يجب تثبيت وقف إطلاق النار وسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
– نرحب برغبة الحكومة الليبية التفاعل مع بعثة تقصي الحقائق
– ندعو السلطات الليبية لنقل النساء المحتجزات إلى مراكز فيها حارسات
– للشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار
ممثل فرنسا بمجلس الأمن:
– أمامنا فرصة للوصول إلى سلام مستدام في ليبيا
– ينبغي الوصول إلى اتفاق شامل ليكون قاعدة دستورية لانتخابات ديسمبر
– نرحب بفتح الطرق لاسيما الطريق الساحلي
– من الضروري تفكيك المليشيات المسلحة وخروج المرتزقة
– يجب أن نضمن التوزيع العادل والمتساوي للثروات بين الليبيين والليبيات
ممثل إستونيا بمجلس الأمن:
– يجب أن تتوقف جميع شحنات الأسلحة إلى ليبيا
– نؤيد إنشاء آلية فعّالة تعمل مع مجلس الأمن لرصد وقف إطلاق النار
– وضع سيء للغاية يواجه المهاجرين في ليبيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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