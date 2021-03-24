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اغتيال الرائد محمود الورفلي بوابل من الرصاص في بنغازي

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اغتيال الرائد في قوات الصاعقة محمود الورفلي بوابل من الرصاص في بنغازي

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • حفتر تخلص منه من يستطيع الاغتيال الورفلي او يتحده في بنغازي غير حفتر الرسالة وصلت من مصر والامارات فرنسا ان عليه تخلص من الداعشي الورفلي تلاحقه المحكمة الدولية حفتر يريد يرتشح الانتخابات ليبيا بالتالي وجود الورفلي في معسكره يضعف حضوظه الاغتيال الورفلي ارضاء القباءل وايضا المنطقة الغربية نفذ الاعدمات في حق الابناءها الورفلي الغبي رمي في مكب النفايات انتهت صلاحيته تكيد بدا التصفية التيار المداخلي

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