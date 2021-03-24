اغتيال الرائد محمود الورفلي بوابل من الرصاص في بنغازي

اغتيال الرائد في قوات الصاعقة محمود الورفلي بوابل من الرصاص في بنغازي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
اغتيال الرائد في قوات الصاعقة محمود الورفلي بوابل من الرصاص في بنغازي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
حفتر تخلص منه من يستطيع الاغتيال الورفلي او يتحده في بنغازي غير حفتر الرسالة وصلت من مصر والامارات فرنسا ان عليه تخلص من الداعشي الورفلي تلاحقه المحكمة الدولية حفتر يريد يرتشح الانتخابات ليبيا بالتالي وجود الورفلي في معسكره يضعف حضوظه الاغتيال الورفلي ارضاء القباءل وايضا المنطقة الغربية نفذ الاعدمات في حق الابناءها الورفلي الغبي رمي في مكب النفايات انتهت صلاحيته تكيد بدا التصفية التيار المداخلي
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