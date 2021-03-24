رئيس المجلس الرئاسي يزور القاهرة خلال ساعات

اتجه رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الأربعاء الموافق 24-3-2021 فور عودته من باريس للوقوف على الاجتماع العادي الأول لحكومة الوحدة الوطنية. وذلك لمتابعة سير عمل الحكومة تجاه أبرز الملفات التي تمس المواطن.

وحث الرئيس رئيس الحكومة على الإسراع في حلحلة أزمات جائحة كورونا والكهرباء والوقود، واتخاذ خطوات عملية وسريعة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطن.

كما يستعد الرئيس إلى التوجه إلى جمهورية مصر الشقيقة في الساعات القليلة القادمة للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في ثاني زيارة رسمية خارجية له.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الحثيثة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي للعمل في خطوط متوازية لترتيب الملفات الداخلية والخارجية للبلاد.