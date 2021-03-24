شركات أمريكية تؤكد رغبتها العمل في ليبيا

أبدت العديد من الشركات الأمريكية رغبتها في العمل مع الشعب الليبي ومساعدة حكومة الوحدة الوطنية، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة، الأربعاء، مع الغرفة التجارية الامريكية الليبية والمبعوث الخاص من ليبيا الى الولايات المتحدة الأمريكية محمد علي عبدالله، ومسؤول التعاون الدولي برئاسة الوزراء طاهر باعور، والسفير الامريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والعديد من الشركات الأمريكية.

وقال نائب مدير الغرفة التجارية الامريكية الليبية أحمد الغزالي، أن الشركات الأمريكية التي حضرت الاجتماع ابدت رغبتها واستعدادها للتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي في مجالات الكهرباء والصحة وميكنة المدفوعات (الدفع بالبطاقات الالكترونية بدلا عن النقود الورقية).

وأكد أنه خلال الفترة القريبة القادمة سيكون هناك عودة للشركات الامريكية التي أبدت رغبتها في الحضور والتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي من اجل تنمية العلاقات المشتركة وتحقيق مستقبل أفضل.

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