تفاصيل مقتل محمود الورفلي برصاص مجهولين في بنغازي

أخبار ليبيا24 – عاجل

أكدت مصادر من داخل مركز بنغازي الطبي لأخبار ليبيا 24 وفاة محمود الورفلي اإثر تعرضه رفقة شقيقة إلى وابل من الرصاص في أماكن متفرقة من جسمه.

من جهته أكد الناطق باسم القوات الخاصة الصاعقة العقيد ميلود الزوي مقتل المقدم بالقوات الخاصة محمود الورفلي اليوم الأربعاء على يد مسلحين مجهولين.

أتى ذلك بعدما أعلنت مصادر متطابقة مقتل الورفلي بوابل من الرصاص عند مروره اليوم بالقرب من مجمع الكليات الطبية لجامعة بنغازي “جامعة العرب الطبية” في منطقة بالعون.

وفي سياق متصل؛ أكد شهود عيان لأخبارليبيا24 أن سيارة «هونداي» أزيرا بيضاء اللون أطلقت وابل من الرصاص على سيارة الورفلي وشقيقه.