تفاصيل مقتل محمود الورفلي برصاص مجهولين في بنغازي

أخبار ليبيا24 – عاجل
أكدت مصادر من داخل مركز بنغازي الطبي لأخبار ليبيا 24 وفاة محمود الورفلي اإثر تعرضه رفقة شقيقة إلى وابل من الرصاص في أماكن متفرقة من جسمه.
من جهته أكد الناطق باسم القوات الخاصة الصاعقة العقيد ميلود الزوي مقتل المقدم بالقوات الخاصة محمود الورفلي اليوم الأربعاء على يد مسلحين مجهولين.
أتى ذلك بعدما أعلنت مصادر متطابقة مقتل الورفلي بوابل من الرصاص عند مروره اليوم بالقرب من مجمع الكليات الطبية لجامعة بنغازي “جامعة العرب الطبية” في منطقة بالعون.
وفي سياق متصل؛ أكد شهود عيان لأخبارليبيا24 أن سيارة «هونداي» أزيرا بيضاء اللون أطلقت وابل من الرصاص على سيارة الورفلي وشقيقه.
أضف تعليقـك