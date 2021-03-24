القوات الخاصة تؤكد اغتيال محمود الورفلي

أكد الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي اغتيال القائد الميداني محمود الورفلي، اليوم الخميس، في مدينة بنغازي معتبرا أنه «أحد رموز القوات الخاصة»، وفق ما نشرته إدارة التوجيه المعنوي بالقوات الخاصة على «فيسبوك».

وتعرض الورفلي المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية إلى إطلاق رصاص في وقت سابق اليوم بمدينة بنغازي نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات المدينة.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن مسلحين أطلقوا النار على الورفلي قرب جامعة العرب الطبية، وأن مرافقًا له قُتل على الفور.

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