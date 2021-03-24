ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

24 March, 2021

حطت القافلة الثقافية الأدبية الفنية الترفيهية التابعة لإدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة في محطتها الثانية بمركز تدريب اللواء 73 مشاة منطقة سلوق ضمن جولتها في وحدات التدريب التابعة للقوات المسلحة في المنطقة الشرقية.

وألقيت خلال فعاليات المنشط الثقافي محاضره تعبوية فكرية معنوية على المستجدين من قبل العميد بشير الناجح، وتخلل المنشط فقرات فنية متنوعة ومسابقات ثقافية ودينية وجوائز للفائزين.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي إن القافلة لازالت تتحرك بين مراكز التدريب وكليات القوات المسلحة، حسب الجدول المقرر من فريق عمل القافلة.

وأطلقت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، مطلع مارس الجاري قافلة ثقافية أدبية وفنية وترفيهية، تستهدف مراكز التدريب التابعة لوحدات القوات المسلحة بمختلف صنوفها وجميع المناطق العسكرية.