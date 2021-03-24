توقيع اتفاقية شراكة مع برنامج الغذاء العالمي لتعزيز العمل الإنساني

وقع رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة، سعد العبار، مع مدير برنامج الغذاء العالمي في ليبيا، رواد الحلبي، اتفاقية شراكة لتعزيز العمل الإنساني في مجال الإغاثة، لمساعدة النازحين إلى مدن بنغازي، ودرنة، والكفرة، واهراوة، وسرت، وأجدابيا.

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها في مدينة بنغازي، سيتم توزيع 3 آلاف و700 سلة غذائية على النازحين، كما سيستمر توزيع السلات الغذائية بحصص منتظمة لمدة 6 أشهر، من أجل رفع المعاناة عن الأسر النازحة في كافة المدن والمناطق، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا