المنفي يحث الحكومة على الإسراع في حلحلة أزمات كورونا والكهرباء والوقود والخدمات

حث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حكومة الوحدة الوطنية على الإسراع في حلحلة أزمات جائحة كورونا والكهرباء والوقود، واتخاذ خطوات عملية وسريعة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطن.

جاء ذلك خلال مشاركته ونائبه موسى الكوني، في الاجتماع العادي الأول لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن مشاركة المنفي في اجتماع الحكومة الأول يأتي في إطار متابعة الرئيس لسير عمل الحكومة تجاه أبرز الملفات التي تمس المواطن.

وجاءت مشاركة المنفي والكوني في اجتماع مجلس الوزراء فور عودتهما من زيارة رسمية إلى باريس التقيا خلالها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه.

– المنفي واللافي يزوران القاهرة ومنها إلى تركيا

– المنفي واللافي يشاركان في الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

ونوه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن المنفي يستعد إلى التوجه إلى مصر في الساعات القليلة القادمة للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في ثاني زيارة رسمية خارجية له.

وأوضح المكتب الإعلامي أن زيارة المنفي للقاهرة «تأتي في إطار الجهود الحثيثة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي للعمل في خطوط متوازية لترتيب الملفات الداخلية والخارجية للبلاد».

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