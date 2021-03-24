المنفي يحث الدبيبة على حلحلة أزمات “كورونا والكهرباء والوقود”

حضر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، فور عودته من باريس اليوم الأربعاء، الاجتماع العادي الأول لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك لمتابعة سير عمل الحكومة تجاه أبرز الملفات التي تمس المواطن.

ووفق بيان لمكتبه الإعلامي، فقد حث المنفي رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، على الإسراع في حلحلة أزمات جائحة كورونا والكهرباء والوقود، واتخاذ خطوات عملية وسريعة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطن.

وأشار البيان إلى أن المنفي يستعد للتوجه إلى مصر في الساعات القليلة القادمة للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في ثاني زيارة رسمية خارجية له.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الحثيثة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي للعمل في خطوط متوازية لترتيب الملفات الداخلية والخارجية للبلاد، بحسب البيان.

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