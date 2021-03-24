“الواحة” لـ218: جالو خالٍ من كورونا.. والإنتاج مستمر

نفى قسم الإعلام بشركة الواحة في تصريح لقناة “218” وجود أي إصابات بفيروس كورونا في حقل جالو، مؤكدا استمرار العمل والإنتاج بالتعاون مع لجنة الطوارئ وسط إجراءات احترازية كبيرة ومشددة.

وأشار قسم الإعلام إلى أن مجلس الإدارة في الشركة برئاسة نوري الصيد يتابع من كثب عمليات تزويد الحقول ومواقع التشغيل بالمواد المعقمة، واحتياجات الموظفين الصحية في إطار تعزيز جهود مكافحة جائحة كورونا.

وأكد أن القسم الطبي في الشركة وإدارة النقل والخدمات زوّدا في السابق حقول السماح والظهرة وجالو والواحة وميناء السدرة بالأدوية ولوازم مكافحة فيروس كورونا ومن بينها الزي الطبي.

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