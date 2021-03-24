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اغتيال قائد عسكري في بنغازي الليبية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

أعلن مصدر أمني في مدينة بنغازي الليبية، اغتيال القائد العسكري محمود الورفلي، بعد استهداف سيارته بإطلاق النار عليها أثناء توجهه إلى منزله.

ويعد محمود الورفلي أحد القادة الميدانيين الذين حاربوا تنظيمي داعش و”أنصار الشريعة” الإرهابيين في ليبيا، وكان معروفا بصلاته وصموده في مواجهة الميليشيات والجماعات الإرهابية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الورفلي وأخيه أصيبا بجروح خطيرة، بعد أن نصب إرهابيون مسلحون كمينا له وأطلقوا النيران على سيارته، مما أدوى بحياته.

وأوضح أن الجهات المختصة انتقلت لموقع الحادث، حيث تم نقل الورفلي إلى المستشفى لإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن تقديم الإسعافات الأولية له.

وفور وقوع الهجوم، فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا أمام مستشفى “1200” التي استقبلت جثمان الورفلي، وجاري التحقيق للوقوف على ملابسات الهجوم.

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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  • طيب مات كلنا نموت بطريقه او باخرى. لكن ماذا عن الاسود التي يملكها في مزرعته اين تذهب تلك الاسود النادره؟

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