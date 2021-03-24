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السني يدعو إلى إصدار قرار يدعم إجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

طالب مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن، طاهر السني، بإصدار المجلس قرارا يدعم إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات ويضمن محاسبة المعرقلين للاستحقاق.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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