السني يدعو إلى إصدار قرار يدعم إجراء الانتخابات في موعدها

طالب مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن، طاهر السني، بإصدار المجلس قرارا يدعم إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات ويضمن محاسبة المعرقلين للاستحقاق.

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