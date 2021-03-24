السفير الأمريكي يكشف عقد اجتماع بين الدبيبة وشركات أمريكية

أخبار ليبيا24

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشار نورلاند، إن استمرار التقدم السياسي في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى استثمارات أمريكية ودولية جديدة.

وكشف نورلاند، في بيان نشرته السفارة، عن لقاء جمع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة اليوم مع عدد من الشركات الأمريكية.

وقال نورلاند: “شكراً جزيلاً لرئيس الحكومة الدبيبة على لقائه اليوم بالشركات الأمريكية في اجتماع افتراضي استضافته غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا”.

وأضاف، “تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة محمد علي عبد الله للتباحث حول طرق زيادة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأمريكي بغاية تحسين حياة الليبيين”.

وقال السفير، إن الولايات المتحدة تدرك أهمية تنويع الاقتصاد الليبي، لافتًا إلى أن المشاركون في الاجتماع شعروا بالارتياح عند سماعهم رئيس الوزراء يُعرب عن التزامه بجعل ليبيا وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، رغم إدراكهم بأن هذا الأمر سيتطلب استقرارا وبيئة مواتية للأعمال.

وأضاف، أنّ الالتزام المستمر بالعملية السياسية التي ستتوّج بالانتخابات في 24 ديسمبر 2021 هو طريق أساسي لتحسين مناخ الاستثمار في ليبيا.