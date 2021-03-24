ليبيا الان

الولايات المتحدة تشدد على إجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

شددت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة إجراء الانتخابات لتحقيق الاستقرار في ليبيا، موضحة أن هذا الأمر يعتبر من أولوياتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك