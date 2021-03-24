الولايات المتحدة تشدد على إجراء الانتخابات في موعدها

شددت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة إجراء الانتخابات لتحقيق الاستقرار في ليبيا، موضحة أن هذا الأمر يعتبر من أولوياتها.

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