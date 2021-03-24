“شورى بنغازي” في دائرة الاتهام.. نشطاء يتداولون تدوينات سابقة تربط التنظيم باغتيال الورفلي

ما أن أغتيل محمود الورفلي القيادي بالقوات الخاصة، عصر اليوم لدى إطلاق مجهولين الأعيرة النارية صوب سيارته التي كان يستقلها رفقة شقيقه أيمن بالقرب من الجامعة الطيبة بمدينة بنغازي، حتى تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي – فيسبوك- منشورات منسوبة لمهجري ما يعرف “مجلس شورى بنغازي” تتوعد فيه بمقتل شخصية عسكرية بارزة، يوم أمس الثلاثاء.

التدوينات التي اطلعت عليها “الساعة 24” على فيسبوك أشار أحد مدونيها قائلا: “والله ستسمعون أخبارا تثلج صدوركم والله على ما أقول شهيد” بينما أكد أخر داخل جروب “مهجري المنطقة الشرقية” قائلا: “في اليومين هاذينا حتسمعوا خبر يثلج صدركم إن شاء الله تعالى”.

وفي وقت سابق، أكد العقيد ميلود الزوي الناطق باسم القوات الخاصة، مقتل المقدم محمود الورفلى أحد رموز القوات الخاصة، وقال على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء: “نؤكد خبر اغتيال المقدم محمود الورفلى احد رموز القوات الخاصة.. إنا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

ولقي محمود الورفلي مصرعه اليوم في مدينة بنغازي ونقل صديقه أيمن الدعيكي إلى العناية المشددة، بإطلاق رصاص على سيارتهما، الأمر الذي أدى لمقتل الورفلي فورا.