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مندوب روسيا: مهمة الحكومة الجديدة التمهيد للانتخابات

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، إن مهمة السلطة الجديدة في ليبيا هي التمهيد للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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