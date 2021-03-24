مندوب روسيا: مهمة الحكومة الجديدة التمهيد للانتخابات

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، إن مهمة السلطة الجديدة في ليبيا هي التمهيد للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.
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قناة ليبيا
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