مندوب روسيا: مهمة الحكومة الجديدة التمهيد للانتخابات

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، إن مهمة السلطة الجديدة في ليبيا هي التمهيد للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.

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