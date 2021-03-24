حظر جزئي من السابعة مساء حتى السابعة صباحا في سرت اعتبارا من اليوم

خلص الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت، بحضور أعضاء اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا بالبلدية، إلى إعلان حظر جزئي من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا، اعتبارا من اليوم.
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