وفاة أيمن الدعيكي رفيق محمود الورفلي متأثراً بإصابته

لقي النقيب أيمن الدعيكي، صديق محمود الورفلى القيادي بالقوات الخاصة ومرافقه الشخصي، مصرعه في حادث اغتيال الأخير في مدينة بنغازي عصر اليوم.

وأفادت مصادر أن الدعيكي أحد سكان طرابلس باب تاجوراء ووأحد أصدقاء محمود الورفلي حيث كان برفقته أثناء عملية الاغتيال.

وفي وقت سابق، أكد العقيد ميلود الزوي الناطق باسم القوات الخاصة، مقتل المقدم محمود الورفلى أحد رموز القوات الخاصة، وقال على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء: “نؤكد خبر اغتيال المقدم محمود الورفلى احد رموز القوات الخاصة.. إنا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

ولقي محمود الورفلي مصرعه اليوم في مدينة بنغازي ونقل صديقه أيمن إلى العناية المشددة، بإطلاق رصاص على سيارتهما، الأمر الذي أدى لمقتل الورفلي فورا.