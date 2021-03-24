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دورة تدريبية في مجال تعزيز قدرات المرشدين النفسيين بالمرج

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت بمركز التدريب وتطوير التعليم بالمرج، دورة تدريبية في مجال تعزيز قدرات المرشدين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين المنسبين من فائض الملاك الوظيفي لمراقبة التربية والتعليم بالمرج.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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