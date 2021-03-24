دورة تدريبية في مجال تعزيز قدرات المرشدين النفسيين بالمرج

انطلقت بمركز التدريب وتطوير التعليم بالمرج، دورة تدريبية في مجال تعزيز قدرات المرشدين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين المنسبين من فائض الملاك الوظيفي لمراقبة التربية والتعليم بالمرج.
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قناة ليبيا
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