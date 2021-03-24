تدريب حرس الحدود و الجنوب.. الكوني يكشف تفاصيل لقاء “ماكرون”

أوضح موسي الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي، أهم محاور لقاءه ورئيس المجلس محمد المنفي مع الرئيس الفرنسي ماكرون أمس.

وقال موسي في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “الجنوب وإشكاليات الهجرة، وتسرب الجماعات الإرهابية والإجرامية، ودعم حرس الحدود وتدريبهم، وتجهيزهم، والبحث مع دول الجوار عن استراتجية مواجهة مشتركة، تلتفت لانتحارات الشباب في مناطق الحدود، وتأمين أرضية النمو الاقتصادي الضامن لاستقطاب حراكهم نحو البناء والإعمار.. كانت ملفات محورية”.

وعقد المنفي ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني مباحثات مع ماكرون ،أمس الثلاثاء في قصر الإليزيه، في أول زيارة لهما خارج البلاد منذ تلقدهما منصبهما.

وأكد المنفي في كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء، والذي تابعته “الساعة 24″، أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك دعم مطلق لإعادة الاستقرار في ليبيا للوصول إلى انتخابات نهاية هذا العام.

وقال رئيس المجلس الرئاسي: “نحن حقيقةً سعدنا بهذا اللقاء اليوم وكان دعما كبيرا للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا عندما يكون من دولة مثل فرنسا”.

وأشار إلى أن الحديث الذي جرى بين الجانبين كان حديثا صريحا جدا ودعما حقيقيا، وتابع: تحدثنا عن المسار العسكري وإيقاف إطلاق النار والنقاط المشتركة في الاستقرار الذي لابد أن يكون في المنطقة.

وأضاف: “هذه النقاط نريد منها أن تكون هناك انتخابات نهاية هذا العام وبالتحديد في 24 ديسمبر القادم”.

ولفت المنفي خلال حديثه، إلى أن اليوم شهد كذلك آخر خطوة لتوحيد المؤسسات في ليبيا، وأكد “انتقلنا إلى مرحلة الحديث عن المصالحة والنقاط التي اتفقنا عليها بالحوار السياسي، وكانت فرنسا من الداعمين لهذه العملية السياسية”.

وفي ختام كلمته، قال المنفي: “نحن شاكرين هذه البداية وهذا الدعم، ونتمنى أن يكون هناك تواصل وأن يكون هذا التواصل دائما حتى نصل إلى نتائج مرجوة من أجل استقرار ليبيا، واستقرار المنطقة خلال أقرب وقت”.