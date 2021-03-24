تونس تدعو الأطراف الليبية إلى الالتزام بموعد الانتخابات

دعا مندوب تونس لدى مجلس الأمن الأطراف الليبية إلى الالتزام بموعد الانتخابات، مندوب تونس دعا كذلك الأطراف الدولية إلى دعم التجهيزات للانتخابات بهدف ضمان نجاحها.

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