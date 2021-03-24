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تونس تدعو الأطراف الليبية إلى الالتزام بموعد الانتخابات

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعا مندوب تونس لدى مجلس الأمن الأطراف الليبية إلى الالتزام بموعد الانتخابات، مندوب تونس دعا كذلك الأطراف الدولية إلى دعم التجهيزات للانتخابات بهدف ضمان نجاحها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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