نورلاند: استقرار ليبيا يجلب لها استثمارات أمريكية ودولية

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الأربعاء، أن استمرار التقدم السياسي في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى استثمارات أمريكية ودولية جديدة.

وقال نورلاند، خلال لقاء افتراضي استضافته غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والشركات الأمريكية، إن “الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة محمد علي عبد الله للتباحث حول طرق زيادة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأمريكي بغاية تحسين حياة الليبيين”.

وأكد أن الولايات المتحدة تدرك أهمية تنويع الاقتصاد الليبي، مبينا أن المشاركين في الحدث شعروا “بالارتياح عند سماعهم رئيس الوزراء يُعرب عن التزامه بجعل ليبيا وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، رغم إدراكهم أن هذا الأمر سيتطلب استقرارا وبيئة مواتية للأعمال”.

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية، فقد بين نورلاند أنّ “الالتزام المستمر بالعملية السياسية التي ستتوّج بالانتخابات في 24 ديسمبر 2021 هو طريق أساسي لتحسين مناخ الاستثمار في ليبيا”.

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