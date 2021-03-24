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“فرنسا لا تستحق الزيارة الأولى”.. العرادي يرد على تغريدات لـ لكوني حول زيارة باريس

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعرب، العضو المؤسس بحزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، عبد الرزاق العرادي، عن اعتراضه لزيارة، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ونائبه موسى الكوني إلى فرنسا ولقائهما مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

أتى ذلك، في رد على سلسلة تغريدات، لنائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على حسابه في تويتر، حول زيارته والمنفي إلى باريس ولقائهما بالرئيس ماكرون.

وقال العرادي: “السيد نائب الرئيس موسى الكوني.. لا تُريب أن تزوروا باريس، ولكن الزيارة الأولى لها دلالاتها.. فرنسا لا تستحق الزيارة الأولى نتيجة حصادها المر”.

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#العرادي #الكوني فرنسا ليبيا

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  • الليبيين وحكومتهم كمشة فروخ وعملاء وقوادين وليسوا رجال … ذهبوا لاسيادهم الفرنسيس الذين اعتدوا على ليبيا وقتلوا ربع مليون ليبي وسببوا حرب اهلية وكل هذا الدمار ومع ذلك وبعد كل هذا الدمار والتخلف عشر سنوات فالليبيين الشواذ يذهبون الى باريس لاسيادهم المستعمر الفرنسي اعداء الله ورسوله ويتخذونهم اولياء من دون الله يا عبد الرزاق العرادي يا فالح

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