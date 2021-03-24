حراك من أجل 24 ديسمبر يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها

أصدر حراك “من أجل الرابع والعشرين من ديسمبر”، بيانه الثالث للمطالبة بإقرار قاعدة دستورية للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم، مؤكدا على حق الليبيين في استرداد الشرعية الوطنية وإنهاء حالة ما وصفها بالجزر المعزولة، ورفضه التام محاولات تعطيل الخطة التمهيدية الشاملة باختلاق الذرائع وفي مقدمتها محاولة إقحام الاستفتاء على الدستور في الاستحقاق الانتخابي.
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قناة ليبيا
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