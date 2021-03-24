سفير الولايات المتحدة يشكر الدبيبة على لقائه بالشركات الأميركية

شكر سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على لقائه اليوم الأربعاء، بالشركات الأميركية في اجتماع افتراضي استضافته غرفة التجارة الأميركية في ليبيا.

وقال السفارة الأميركية في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت إن «الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة محمد علي عبد الله للتباحث حول طرق زيادة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأمريكي بغاية تحسين حياة الليبيين».

وأضافت أن «الولايات المتحدة تدرك أهمية تنويع الاقتصاد الليبي»، مشيرة إلى أن «المشاركين في هذا الحدث شعروا بالارتياح عند سماعهم رئيس الوزراء يُعرب عن التزامه بجعل ليبيا وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، رغم إدراكهم بأن هذا الأمر سيتطلب استقرارا وبيئة مواتية للأعمال»

وقالت السفارة الأميركية في البيان «إنّ الالتزام المستمر بالعملية السياسية التي ستتوّج بالانتخابات في 24 ديسمبر 2021 هو طريق أساسي لتحسين مناخ الاستثمار في ليبيا»، مؤكدة على أن «استمرار التقدم السياسي في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى استثمارات أميركية ودولية جديدة».

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