“الوطنية لحقوق الإنسان”: نطالب الحكومة بالكشف عن نتائج التحقيقات الليبية في كل انتهاكات القانون الإنساني

جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مطالبها للحكومة الليبية بالكشف عن نتائج التحقيقات في كل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي يرتقي بعضها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والإسهام في إنهاء الإفلات من العقاب.

وأصدرت اللجنة بيانا على “فيسبوك”، رصدته “الساعة 24″، بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، مشددة خلاله على الأهمية المحورية التي يكتسبها الحق في معرفة الحقيقة في إنهاء الإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فضلا عن تحذير الآخرين من أنّ الانتهاكات المرتكبة لا يمكن أن تبقى طويلا في الخفاء.

وأكدت اللجنة في بيانها، أهمية الوعي بارتباط الحق في معرفة الحقيقة بحقوق أخرى على غرار؛ الحقّ في الوصول إلى المعلومة، والحق في محاكمة عادلة، والحق في جبر الضرر، والحقّ في الهوية، والحق في الحصول على إنصاف فعّال.

وأشارت إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت غي 21 ديسمبر 2010، تخصيص يوم 24 مارس “يومًا دوليًا للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا”.

واختتمت اللجنة في بيانها: “ويمر هذا اليوم في ليبيا على الضحايا وذويهم وكل المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بكشف الحقيقة يوماً آخر من تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب”.