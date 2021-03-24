حكومة الدبيبة: توحيد المؤسسة العسكرية مطلب أساسي وننتظر خروج المرتزقة

عقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأول، مؤكدا على صعوبة المرحلة الحالية التي تتطلب جهودا مضاعفة في ظل قصرها وارتفاع آمال الليبيين.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، في بيان له، أن نائبي رئيس المجلس الرئاسي سيحضران في ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقتين الجنوبية والشرقية.

وأوضح أن الاجتماع تضمن الحديث عن أهم تحديات المرحلة وهو جائحة كورونا وتقديم الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، كما شمل الحديث عن انتهاء التسلم والتسلم بين حكومتي الوفاق والمؤقتة وحكومة الوحدة، ولم يتبق سوى الإجراءات المالية بين اللجان المختصة.

وشدد رئيس الحكومة على الوزراء للتواصل مع المواطنين وأن يقفوا بأنفسهم على كافة التحديات، وضُمّنت علاوة الزوجة والأولاد في ميزانية 2021 التي سُلّمت لمجلس النواب.

وأكد أن توحيد المؤسسة العسكرية أصبح مطلبا أساسيا، مؤكدا أن نتائج عمل اللجنة العسكرية جيدة وتسير نحو هذا الهدف بخطى ثابتة، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر فتح الطريق الساحلي، وخروج كل المرتزقة من ليبيا، وهو أحد شروط امتلاك السيادة الكاملة.

واختتم الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أنه قريبا ستُعتمد صفحات الحكومة الرسمية لمواجهة الصفحات المزورة، وسيُعقد إيجاز صحفي دوري لتبيان كل الحقائق وتفنيد الشائعات المضللة.