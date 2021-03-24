الهاشمي: “مالية النواب” تختتم غدا اجتماعات مناقشة مقترح الميزانية

قال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب محمد الهاشمي، إن لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب ناقشت في اجتماع اليوم الأربعاء مقترح الميزانية العامة للدولة.

وأضاف الهاشمي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن مقترح الميزانية ضمن بنوده يتضمن دعما لقطاع الصحة فيما يخص مكافحة جائحة كورونا والحد من انتشارها وتوفير اللقاح.

وأشار النائب إلى أن الميزانية تتضمن كذلك دعما لقطاع الكهرباء والمشاريع المستهدفة بالتنفيذ، وصيانة المحطات العاملة قبل حلول فصل الصيف، وكذلك استمكال المحطات قيد الإنشاء وصيانة خطوط التغذية والأبراج، لافتا إلى أن اللجنة ستختتم اجتماعتها يوم غد الخميس.

واصلت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عقد اجتماعاتها بمقر مجلس التخطيط الوطني بطرابلس، بحضور كل من رئيس وأعضاء اللجنة، ورئيس مجلس التخطيط الوطني ووكيل عام المجلس، وكيل وزارة المالية، وعدد من الخبراء والمختصين بوزارتي المالية والتخطيط، والمستشارين بالمجلس.

وعكفت اللجنة خلال الاجتماع على دراسة ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة المقترحة من قِبل حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021م، وما تضمنته من مخصصات وفقا لأبواب الميزانية.

وتركز الاجتماع على مناقشة المشروعات المقدمة ضمن الميزانية من قطاعات الصحة والشباب والكهرباء والخدمات العامة.

كما استعرض المجتمعون البنود الواردة في الميزانية المتعلقة بالباب الأول المرتبات وما في حكمها والباب الثاني المتعلق بالميزانيات التسييرية للوزارات والجهات التابعة لها، والباب الثالث المتعلق بالتنمية، والباب الرابع المتعلق بالدعم، والخامس الاحتياطي العام .