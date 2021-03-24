«المدار الجديد»: إحالة ميزانية الشركة العمومية والحساب الختامي لديوان المحاسبة

أصدر مجلس إدارة شركة المدار الجديد القرار رقم 8 لسنة 2021 م، والقاضي بإحالة الميزانية العمومية والقوائم المالية والحساب الختامي لنشاط الشركة لسنة 2020 م ، لديوان المحاسبة الليبي.

وبهذا الصدد فإن شركة المدار ستكون من أوائل الشركات العامة التي تحيل ميزانياتها للعام 2020 م لديوان المحاسبة للمراجعة الخارجية حسب الآجال المحددة في التشريعات النافدة.

الجدير بالذكر أن كافة ميزانيات الشركة للأعوام الماضية قد تم فحصها من قبل ديوان المحاسبة الليبي وصادقت عليها الجمعية العمومية لشركة المدار الجديد.