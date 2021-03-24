أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الأول للناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية

نشر المكتب اللإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية على صفحته الرسمية تفاصيل المؤتمر الصحفي الأول لحكومة الوحدة الوطنية الذي عقده الناطق باسم الحكومة محمد حمودة مساء اليوم الاربعاء،بمقر ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس .

و فيما أبرز النقاط التي تعرض لها الناطق الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية :

أوضح الناطق باسم الحكومة بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع الوزاري الأول ، شدد على صعوبة المرحلة التي تتطلب جهودا مضاعفة في ظل قصرها وارتفاع أمال الليبيين وتطلعاتهم ومسؤوليتنا كبيرة وان على كافة الوزراء مسؤولية عظيمة وهي انتشال الليبيين من البئر العميق المظلم حتى نستطيع ان نستجيب لأهداف وتطلعات المرحلة .

وأضاف محمد حمودة أن من أهم التحديات التي تواجه الحكومة في هذه المرحلة جائحة كورونا ومسألة الخدمات وهي انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات الطاقة وكل هذه ملفات مهمة ، وأولى الرئيس منذ اليوم الأول اهتمامًا بالغًا بها ، حيث اجتمع الرئيس بشكل مستمر لأيام مع كافة اللجان والهيئات والجهات والوزارات المعنية بملف كورونا ، ومن هذا الاساس قرر الرئيس أن يتعاطى مع هذا الملف بشكل شخصي وان يكون على طاولته بشكل يومي وكما وصف سابقا بأنه قد قسم جدول إعماله اليومي ، ربع لكورونا وربع للكهرباء ونصف للدولة وهو امر يعطي وينمي على اهمية هذا الملف ، ونحن نبشر الليبيين بأنه قريبًا ستكون هناك أخبار مطمئنة .

أما فيما يتعلق بملف الكهرباء قال حمودة كانت هناك عدة اجتماعات مع الشركة العامة للكهرباء والتي كان ابرزها اجتماع السيد الرئيس بحضور محافظ ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة بمجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء ، وهو أن دل إنما يدل على أن كافة مؤسسات الدولة سواء النقدية أو الرقابية أو التنفيذية مستعدة لتذليل كافة الصعاب أمام الشركة لتقوم بمهامها من تطوير عمل الشبكة للرفع من إنتاج الطاقة حتى يستقبل الليبيين طرح أقل للأحمال خلال الذروة الصيفية .

وأشار الناطق الرسمي للحكومة خلال المؤتمر إلى انتهاء عملية التسليم والاستلام بين حكومتي الوفاق الوطني والمؤقتة وحكومة الوحدة الوطنية ولم يتبقى سوى بعض الاجراءات الفنية بين اللجان المتعلقة في بعض الامور المالية .

وتابع أن السادة الوزراء اتفقوا خلال اجتماع اليوم على أن يتم الاستدلال بنظام إداري ، وهو يعتمد على (13) مقاطعة على مستوى ليبيا بحيث من خلاله يتم اسقاط ادوات وتفويض صلاحيات الحكومة على مستوى لامركزي بدون أن يتعارض مع القانون (59) وبدون أن يتعارض مع صلاحيات البلديات فيما يتعلق بالحكم المحلي .

وفيما يتعلق بالرفع من مستوى المعيشة للمواطن الليبي وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة ولسد الفجوة في تفاوت المرتبات قال محمد حمودة أن هناك جملة من القرارات التي سيتم الإعلان عليها قريبًا بعد انتهاء اللجنة المعنية بدراسة نسبة الزيادة وكذلك نسب المرتبات وكيف ستكون .