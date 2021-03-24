أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الأول للناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية

نشر المكتب اللإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية على صفحته الرسمية تفاصيل المؤتمر الصحفي الأول لحكومة الوحدة الوطنية الذي عقده الناطق باسم الحكومة محمد حمودة مساء اليوم الاربعاء،بمقر ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس .
و فيما أبرز النقاط التي تعرض لها الناطق الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية :
أوضح الناطق باسم الحكومة بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع الوزاري الأول ، شدد على صعوبة المرحلة التي تتطلب جهودا مضاعفة في ظل قصرها وارتفاع أمال الليبيين وتطلعاتهم ومسؤوليتنا كبيرة وان على كافة الوزراء مسؤولية عظيمة وهي انتشال الليبيين من البئر العميق المظلم حتى نستطيع ان نستجيب لأهداف وتطلعات المرحلة .
وأضاف محمد حمودة أن من أهم التحديات التي تواجه الحكومة في هذه المرحلة جائحة كورونا ومسألة الخدمات وهي انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات الطاقة وكل هذه ملفات مهمة ، وأولى الرئيس منذ اليوم الأول اهتمامًا بالغًا بها ، حيث اجتمع الرئيس بشكل مستمر لأيام مع كافة اللجان والهيئات والجهات والوزارات المعنية بملف كورونا ، ومن هذا الاساس قرر الرئيس أن يتعاطى مع هذا الملف بشكل شخصي وان يكون على طاولته بشكل يومي وكما وصف سابقا بأنه قد قسم جدول إعماله اليومي ، ربع لكورونا وربع للكهرباء ونصف للدولة وهو امر يعطي وينمي على اهمية هذا الملف ، ونحن نبشر الليبيين بأنه قريبًا ستكون هناك أخبار مطمئنة .
أما فيما يتعلق بملف الكهرباء قال حمودة كانت هناك عدة اجتماعات مع الشركة العامة للكهرباء والتي كان ابرزها اجتماع السيد الرئيس بحضور محافظ ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة بمجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء ، وهو أن دل إنما يدل على أن كافة مؤسسات الدولة سواء النقدية أو الرقابية أو التنفيذية مستعدة لتذليل كافة الصعاب أمام الشركة لتقوم بمهامها من تطوير عمل الشبكة للرفع من إنتاج الطاقة حتى يستقبل الليبيين طرح أقل للأحمال خلال الذروة الصيفية .
وأشار الناطق الرسمي للحكومة خلال المؤتمر إلى انتهاء عملية التسليم والاستلام بين حكومتي الوفاق الوطني والمؤقتة وحكومة الوحدة الوطنية ولم يتبقى سوى بعض الاجراءات الفنية بين اللجان المتعلقة في بعض الامور المالية .
وتابع أن السادة الوزراء اتفقوا خلال اجتماع اليوم على أن يتم الاستدلال بنظام إداري ، وهو يعتمد على (13) مقاطعة على مستوى ليبيا بحيث من خلاله يتم اسقاط ادوات وتفويض صلاحيات الحكومة على مستوى لامركزي بدون أن يتعارض مع القانون (59) وبدون أن يتعارض مع صلاحيات البلديات فيما يتعلق بالحكم المحلي .
وفيما يتعلق بالرفع من مستوى المعيشة للمواطن الليبي وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة ولسد الفجوة في تفاوت المرتبات قال محمد حمودة أن هناك جملة من القرارات التي سيتم الإعلان عليها قريبًا بعد انتهاء اللجنة المعنية بدراسة نسبة الزيادة وكذلك نسب المرتبات وكيف ستكون .
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