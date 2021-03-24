الحبوني: اعتقالي ونحر جملي فعل “فردي ومشين” ولا يمثل مدينة

أكد الرحالة الليبي عبدالعالي الحبوني، أن رحلة السلام التي بدأها قبل أسابيع من امساعد إلى راس اجدير، لم تنته، وستستمر من مدينة الزاوية بعد عيد الفطر.

وكتب الحبوني بصفحته في فيسبوك: “الفعل الفردي والمشين لا يمثل مدينة أو قبيلة، بل يمثل صاحبه، كل أهل الزاويه لا ذنب لهم بما حدث، صباح اليوم نزلت للشارع وجدتهم أناسا أطيب من الطيب نفسه، ولا علم لهم بما حدث وهم من أمنني وهم ينتظرون بداية الرحله القادمة من مدينتهم نحو الشرق من الساحل إلى مصراتة الحبيبة”.

وأضاف أن “تأجيل الرحلة هو لظروفي الصحية وظروف الطقس ولفقدي رفيقي (الجمل) فداء للسلام، والله غالب علي أن أتحمل عشان الوطن لكن الجاي خير وأفضل من الرايح. حي على السلام حي على السلام”.

يشار إلى أن الحبوني اعتقل ليل الثلاثاء في الزاوية وتم نحر جمله، قبل أن يُفرج عنه اليوم، واستقل مساء الأربعاء طائرة من مطار معيتيقة إلى بنغازي.

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