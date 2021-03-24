القيادة العامة: محمود الورفلي كان مثالا للشجاعة والفداء في معارك الكرامة ضد الخوارج والتكفيريين

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية المقدم محمود مصطفى أبوسيف الورفلي، الذي تعرض للاغتيال اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي.

وأثنت القيادة العامة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، الورفلي، مؤكدة أنه كان مثلا للشجاعة والفداء في معارك العزة والكرامة ضد الخوارج والتكفيريين.

وتقدمت القيادة العامة بأحر التعازي والمواساة لأهل الورفلي وذويه وكل قبائل ورفلة، وإلى منتسبي إدارة القوات الخاصة والمظلات.

وأطلق مجهولون النار على سيارة الورفلي في أثناء سيرها بمدين بنغازي ما أدى إلى وفاته في الحال، ونقلت سيارات الإسعاف رفيقه أيمن الدعيكي إلى المستسفى، لكنه لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه.